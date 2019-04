Goggia e Wierer, Giochi grande occasione

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Una grande occasione per il nostro Paese". Le campionesse Dorothea Wierer e Sofia Goggia in coro a sostegno della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. A margine della cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle a Roma, le due campionesse azzurre degli sport invernali hanno espresso entrambe la speranza che il Cio a giugno preferisca l'Italia alla Svezia: "Spero che i Giochi del 2026 vengano assegnati al nostro bel Paese - ha dichiarato Goggia - Siamo l'Italia, tutto è racchiuso nel nome. L'italianità è già un valore sopra tutto e sopra tutti". "Questa candidatura è una grande occasione per il nostro Paese - ha sottolineato Dorothea Wierer - Spero che a giugno il Cio ci assegni le Olimpiadi: io non ci sarò come atleta, ma spero comunque di poter dare una mano".