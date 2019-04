Veneta testimonial 'Giovani diabetici'

(ANSA) - BARI, 08 APR - È la campionessa di nuoto in acque libere Michela Cogo, 22 anni, veneta, affetta da diabete di tipo 1, la nuova testimonial di Associazione giovani con diabete (Agd) Italia. Insieme all'orsetto Lino, il peluche 'Insulino', porterà la sua voce e la sua storia di atleta con diabete in giro per il Paese.

La maglietta ufficiale del Lino nuotatore le è stata consegnata ieri, nell'assemblea di chiusura delle tre giornate di lavori di Agd Italia, che hanno riunito a Bari le delegazioni delle 51 associazioni dei genitori di bambini con diabete di tipo 1 di tutto il Paese. Michela ha scelto come nickname "Sugar swimmer" (nuotatrice di zucchero) perché, ha spiegato, "la stagione scorsa sono riuscita ad arrivare prima donna assoluta in quattro competizioni e, salita sul podio, ho capito di voler lottare contro le discriminazioni causate dal diabete". (ANSA).