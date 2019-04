Serie B: Palermo-Verona 1-0

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Palermo batte Verona 1-0 nel posticipo della 32/a giornata del campionato di calcio di Serie B, disputato sul terreno dello stadio Renzo Barbera. Il gol decisivo per i rosanero è stato realizzato al 2' del secondo tempo dall'attaccante macedone Nestorowski. La squadra di casa allenata da Roberto Stellone ha chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Bellusci (doppio giallo) al 90'.