Mihajlovic: "Testa ok per un solo tempo"

(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Il primo tempo del Bologna non mi è piaciuto, perché siamo stati poco lucidi, pensavamo solo ad attaccare e volevamo chiudere la partita in pochi minuti. Nella ripresa siamo stati pazienti, abbiamo giocato con un'altra mentalità, meritando la vittoria. Il Chievo, nelle ultime partite, ha creato tanto e per noi non è stato facile. Anche perché hanno giocato tutti dietro la linea del pallone". Così Sinisa Mihajlovic analizza a Sky il successo del Bologna sul Chievo (1-0). "Dopo avere segnato, la partita si è messa in discesa - ha aggiunto l'allenatore dei rossoblu -. Adesso pensiamo a un match alla volta: dovremo cercare di vincere sempre, anche contro le squadre più forti. In questi casi meglio perdere qualche volta in più e vincere qualche partita in più".