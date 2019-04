Di Maio, flat tax aiuti ceto medio

(ANSA) - VENEZIA, 8 APR - "Sarò io il garante che la flat tax si deve fare e che entrerà nel Def". Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti all'ingresso di Vinitaly a Verona.

"Per quanto mi riguarda - ha aggiunto - l' unica cosa è che deve aiutare il ceto medio, non i ricchi. E' questo l'obiettivo che ci poniamo perchè l'abbassamento delle tasse non è un tema di destra o di sinistra, è un tema sacrosanto su cui si fonda l'esistenza di questo governo".