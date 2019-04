'Campione per amico' compie 20 anni

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Quattro grandi campioni mondiali, quattro moschettieri che quest'anno festeggiano 20 anni di sodalizio con lo scopo nobile di trasmettere i valori positivi dello sport e della solidarietà. Per il 20mo anno Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Jury Chechi si apprestano a vivere il Tour Banca Generali 'Un Campione per Amico', per due mesi saranno nei più suggestivi centri storici coinvolgendo oltre diecimila bambini delle scuole elementari e medie. Il via dal 9 aprile al 28 maggio, con tappa iniziale a Napoli (9 Aprile), poi Messina (11 Aprile), Senigallia (16 Aprile), Torino (30 Aprile), Parma (7 Maggio), Firenze (9 Maggio), Portogruaro (14 Maggio), Bolzano (21 Maggio), Milano (23 Maggio) e infine Savona (28 Maggio). La presentazione della XX edizione è avvenuta al Circolo Canottieri Aniene di Roma, alla presenza di Giovanni Malagò, numero uno del Coni che patrocina l'iniziativa.