Sala, per Milano altro punto di svolta

(ANSA) - MILANO, 6 APR - "L'importante è partecipare, ma noi vogliamo vincere". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affronta con questo spirito la corsa alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, come ha spiegato al termine della visita della commissione di valutazione del Cio. "Ho detto ai commissari che Expo 2015 è stato punto di svolta, per tutti. Ora ne cerchiamo un altro, perché Milano nella sua storia ha dato il meglio di sé nei momenti di cambiamento", ha aggiunto Sala, sottolineando che "bisogna già muoversi come se fossimo assegnatari dei Giochi, perché gli anni passano in fretta. Ci sono due percorsi: su opere e infrastrutture ci muoviamo senza aspettare la decisione; poi va trovata la governance più adatta a gestire l'evento. Qualunque sia, bisogna creare i presupposti per cui il grande investimento non finisca nel 2026 ma dia frutti più avanti".