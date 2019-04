Mauro Rosatti nuovo dg Albarella Srl

(ANSA) - ISOLA DI ALBARELLA (ROVIGO), 6 APR - Cambio della guardia al vertice di Albarella Srl, la società del Gruppo Marcegaglia che si occupa della gestione del polo turistico e immobiliare dell'omonima isola privata nel Parco del Delta del Po. Rossano Cantelli, dopo un'ultraquarantennale attività alle dipendenze del sodalizio, lascerà in questi giorni l'incarico di direttore generale della società per assumere quella di presidente di Albarella Golf Club. Il ruolo sarà affidato a Mauro Rosatti, già responsabile dell'ufficio tecnico di Albarella, richiamato l'anno scorso dalla proprietà per realizzare con l'Atelier Coloco di Parigi il grande piano da 1,5 milioni di euro volto al rilancio urbanistico e paesaggistico di Albarella, dopo il fortunale che si era abbattuto sull'isola nell'agosto del 2017.

Il passaggio delle consegne alla direzione generale della società è stato ufficializzato oggi ai dipendenti dell'azienda, riuniti al centro congressi dell'hotel Capo Nord, da Emma Marcegaglia. (ANSA).