Fontana, tutta Italia vuole Giochi 2026

(ANSA) - MILANO, 6 APR - "Sono felice di dimostrare al mondo che in Italia sappiamo lavorare insieme. Comuni, Province, Regioni e da ieri anche il Governo, vogliono lavorare insieme per questo risultato". Lo ha sottolineato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa a conclusione della visita della commissione di valutazione del Cio ai siti della candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026. "Quando l'Italia lavora insieme, si può fare ottimo lavoro - ha proseguito -. La lettera formale con le garanzie del governo portata dal sottosegretario Giorgetti e dal vicepremier Salvini è stata importante per noi: ora sappiamo che tutta Italia vuole le Olimpiadi invernali 2026. Speriamo di essere ancora più felici il 24 giugno".