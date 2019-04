Taser in dotazione a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 5 APR - Via libera dal consiglio comunale di Verona all'utilizzo dei taser da parte degli agenti della Polizia municipale. L'assemblea municipale, con 25 voti a favore, cinque contrari e due astenuti, ha approvato il regolamento che prende spunto dalla legge varata lo scorso anno che prevede la possibilità per la Polizia locale dei Comuni con più di 100 mila abitanti di dotarsi di armi ad impulsi elettrici, per garantire la sicurezza di operatori e cittadini, durante le operazioni di prevenzione, tutela dall'illegalità e presidio.