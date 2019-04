Giorgetti, Stato garantisce infrastrutture generali

(ANSA) - MILANO, 5 APR - I costi per "il nuovo palasport di Milano o altri impianti fatti per i Giochi saranno sostenuti dal comitato organizzatore o dagli enti interessati". Il sottosegretario allo Sport, Giancarlo Giorgetti, chiarisce così il contenuto delle garanzie del governo per Milano-Cortina, che includono "i servizi nelle prerogative dello Stato, come frontiere e sicurezza" mentre "altre infrastrutture di interesse generale, utili indipendentemente dai Giochi saranno sostenute dallo Stato".