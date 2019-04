Giochi 2026, Sala 'importante Salvini'

(ANSA) - MILANO, 5 APR - "Non vediamo delle grandi questioni aperte: c'è da dare davvero questa dimostrazione di solidità e di partnership. Io considero molto importante la partecipazione del Governo alla cena di stasera col vicepremier Salvini perché, se il progetto è bello, l'unico dubbio può rimanere nella non solidità della partnership". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Sala. "Noi non possiamo parlare degli svedesi quindi parliamo dei nostri...-ha aggiunto Sala alludendo con un sorriso alla candidatura rivale di Stoccolma. Sto scherzando. Il punto è dare questa dimostrazione di essere allineati tutti insieme ed è davvero la cosa che può far pendere la bilancia dal nostro lato". Alla cena non parteciperanno esponenti del M5S.

"L'importane è che ci sia il rappresentare del governo" ha notato il governatore della Lombardia Fontana, al fianco di Sala. Il sindaco poi ha parlato delle garanzie finanziarie attese, in arrivo dal Governo: "I soldi non servono subito, ma la garanzia serve prima che il Cio decida per chi votare".