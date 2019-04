Giochi 2026, Giorgetti "sono emozionato"

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Soddisfatto e emozionato per il risultato raggiunto. Lo merita il nostro sport e tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile la candidatura Milano-Cortina per i Giochi 2026. Ringrazio tutti e in particolare il presidente Giuseppe Conte che ha sempre sostenuto il progetto". Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dopo aver consegnato a Octavio Morariu, presidente della commissione Cio sulle Olimpiadi invernali 2026, la lettera di garanzie finanziarie del governo sulla candidatura di Milano-Cortina.