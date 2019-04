Giochi 2026, Fontana esalta candidatura

(ANSA) - MILANO, 5 APR - La candidatura Milano-Cortina "è una sinfonia di differenze, perfetta colonna sonora per celebrare le tante forme dello sport". Così il governatore della Lombardia Fontana, alla commissione di valutazione del Cio sui Giochi invernali del 2026, che "rappresentano un'occasione eccezionale per riqualificare e potenziare le località di montagna interessate, renderle più attrattive turisticamente e contrastare lo spopolamento. Nel pieno rispetto dell'ambiente.

Gli impianti destinati ai Giochi saranno realizzati con interventi di riqualificazione o ampliamenti di strutture già esistenti. Per le poche nuove costruzioni, la destinazione è già individuata" ha detto Fontana, facendo l'esempio del villaggio olimpico di Livigno: "Dopo i Giochi sarà un centro di preparazione psico-fisica di alto livello per gli atleti; nella stessa area, Regione e Comune di Livigno hanno sottoscritto un accordo per ampliare il centro sportivo 'Aquagranda', già centro d'eccellenza per la preparazione degli atleti azzurri di nuoto".