Venezia, in serata 120 cm alta marea

(ANSA) - VENEZIA, 4 APR - Una marea di 120 centimetri è prevista alle 23.30 di oggi a Venezia. Lo segnala il Centro di previsione Maree del Comune lagunare sottolineando "una marea molto sostenuta e venti forti" Il resto del Veneto è segnato da un tempo perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse, salvo temporanee parziali schiarite in pianura. Previste nevicate in giornata sulle zone montane a 1500/1800 metri sulle Prealpi e 1300/1500 metri e localmente a quote inferiori sulle Dolomiti. Una spruzzata di neve ha anche interessato Cortina d' Ampezzo dove il manto è arrivato a 2 centimetri che si sta sciogliendo per una leggera pioggia.