Spaccio cocaina, 12 indagati e 6 arresti

(ANSA) - VERONA, 3 APR - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito sei misure cautelari disposte dal Gip Luciano Gorra e denunciato altre sei persone nell'ambito di un'indagine su un gruppo di cittadini italiani e marocchini per traffico, spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Quattro ordini di custodia in carcere sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti cittadini marocchini e due arresti domiciliari verso italiani, tutti residenti in provincia di Verona. Il gruppo (in tutto sette italiani e cinque nordafricani) agiva nei comuni della bassa veronese in condizioni di vero e proprio 'monopolio'.

Le indagini sono state avviate, con il coordinamento del sostituto procuratore Alberto Sergi, dai Finanzieri della Compagnia di Legnago, che hanno scoperto un vasto spaccio di cocaina. Almeno 120 i clienti-consumatori della provincia, tra cui liberi professionisti e dipendenti nel settore pubblico e privato, segnalati alla Prefettura di Verona. (ANSA).