Bibione prima spiaggia 100% accessibile

(ANSA) - VENEZIA, 3 APR - La spiaggia veneta di Bibione punta a un milione di presenze in più nell'arco di cinque anni, con un aumento di visitatori pari al 10%, grazie alla piena accessibilità della propria spiaggia, la prima del genere in Italia.

Il progetto si chiama "Bibione Destinazione Ospitalità Accessibile", con la collaborazione di Village for all, operatore specializzato in turismo accessibile, ed è stato presentato alla stampa e agli operatori turistici. Il progetto, che si svilupperà nei prossimi due anni ma che darà i primi risultati già dalla prossima stagione, parte con i dati sull'accoglienza di qualità di Bibione, che ha una capacità ricettiva superiore alla media italiana (84, contro 76,1) e un numero di camere accessibili doppio rispetto al livello medio nazionale (7,3 contro 3,5).

I turisti con esigenze particolari di accessibilità sono valutati in 10 milioni in Italia e 140 in Europa, un miliardo nel mondo.