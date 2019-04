Tenta dar fuoco moglie,espulso straniero

(ANSA)- VENEZIA, 2 APR - Aveva tentato di dare fuoco alla moglie e una volta uscito dal carcere, un cittadino cinese è stato espulso dall'Italia. Gli agenti della questura di Venezia hanno così accompagnato a Pechino un cittadino cinese, in esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal prefetto.All'uomo, 53, irregolare in Italia dal 2014, il questore di Venezia aveva revocato il permesso di soggiorno di cui era in precedenza titolare per la condanna per tentato omicidio alla moglie.

L'uomo, imprenditore calzaturiero residente a Vigonovo, durante una lite con la moglie le aveva cosparso il volto di mastice industriale da scarpe per poi darle fuoco. Pur non riuscendo nel suo intento, il cinese aveva lasciato gravemente sfigurata la donna ed era scappato,ma è stato arrestato e portato in carcere a Firenze. Scarcerato dopo sei anni, nei confronti del cinese è stato immediatamente emesso un nuovo provvedimento di espulsione che ne ha disposto l'accompagnamento alla frontiera.