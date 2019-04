Firmato 'Patto per Venezia sicura'

(ANSA) - VENEZIA, 2 APR - E' stato sottoscritto questa mattina a Ca' Corner, dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e dal sindaco di Venezia e della Città metropolitana, Luigi Brugnaro, il 'Patto metropolitano per Venezia sicura - Patto per la sicurezza urbana, integrata e partecipata'. Il patto, che ha durata triennale, prevede una serie di impegni a operare congiuntamente per elevare gli standard di sicurezza e contrastare le situazioni di illegalità.