Cortina, 50 anni per Freccia nel cielo

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 2 APR - Compie mezzo secolo e si rinnova, anche in vista dei Mondiali di sci del 2021, la storica "Freccia nel Cielo", la funivia che da Cortina arriva alla vetta delle Tofane, sulla cima di mezzo (3244 metri). Per celebrare i 50 anni di storia - l'impianto fece la sua prima corsa nel giugno 1969 - sabato 6 aprile sarà possibile prendere parte all'ultima risalita delle cabine storiche del primo troncone, raggiungendo i 1778 m. di Col Drusciè per un aperitivo in quota.

La funivia verrà trasformata in una nuova cabinovia tecnologicamente avanzata, la prima per Cortina. La struttura garantirà un aumento della capacità di trasporto e la possibilità, per sciatori e turisti, di raggiungere la cima in modo più veloce. Tofana srl ha voluto così permettere agli appassionati della montagna e dello sci di dare un "arrivederci" alla mitica funivia, che ha scritto un pezzo di storia del capoluogo ampezzano. (ANSA).