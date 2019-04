Cio, candidatura consona con Agenda 2020

(ANSA) - VENEZIA, 1 APR - "Siamo fiduciosi che la vostra candidatura sia consona alle nuove norme olimpiche dell'Agenda 2020 sull'impatto ambientale e sui costi". Lo ha detto Octavian Morariu, Presidente della commissione Cio che ha iniziato da Venezia il suo tour per valutare la candidatura alle Olimpiadi invernali 2016 Milano-Cortina.

"Lavoriamo - ha ricordato - per ridurre i costi ma anche per massimizzare ciò che le Olimpiadi lasciano a Giochi finiti".

Alla domanda cosa ci sia di buono e di meno buono del dossier nelle mani del Cio, Morariu ha replicato sorridendo: "Bella domanda, e questa è la sola risposta".