Al via demolizione ponte Tagliamento A4

(ANSA) - TRIESTE, 1 APR - E' cominciata, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia in A4, la demolizione del vecchio ponte sul Tagliamento. Lo annuncia Autovie Venete.

Pur progettato per sopportare un flusso di traffico elevato, il manufatto, la cui costruzione iniziò a gennaio 1963, attualmente - spiega Autovie - risultava inadeguato, tanto che la concessionaria aveva introdotto limitazioni al traffico pesante.

Una volta completato il primo dei due viadotti che costituiscono il nuovo ponte e spostato il traffico, è iniziata la demolizione del vecchio. L'intervento coinvolgerà i comuni di Ronchis e San Michele al Tagliamento.

La struttura è costituita da due ponti separati da un terrapieno e si sviluppa per 1,1 km per 48 campate e 102 pile. Sono una decina gli escavatori all'opera, oltre ad autocarri e autoarticolati per il trasporto del materiale di risulta dalla demolizione; una ventina le persone impegnate quotidianamente.

Secondo le previsioni di Autovie, i lavori di demolizione si concluderanno a luglio.