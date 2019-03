Venezia, dal 2021 bar e locali plastic free

Dalla primavera del 2021 i locali pubblici di Venezia dovranno diventare 'platic free', perchè da quella data saranno autorizzati per la somministrazione di cibi e bevande solo piatti, bicchieri e posate biodegradabili. Lo prevede il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana varato dal Comune. La messa al bando della plastica - riferisce 'Il Corriere del Veneto' - riguarda i bar, le attività commerciali e artigianali che somministrano cibi e bevande. I locali pubblici che vendono cibo da asporto dovranno inoltre fornire ai clienti sacchetti in materiale biodegradabile per gli eventuali residui del pasto.