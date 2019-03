ANSA.it

Veneto

Congresso famiglia, in 10mila al corteo pro-famiglia a Verona Tra le tante bandiere, quelle di Alleanza cattolica, dei Giuristi per la vita, del Movimento per la vita, gruppi mariani e devozionali e pro-vita. Presente anche il senatore Davide Pillon