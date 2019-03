Chievo: Di Carlo, 'tutto da dimenticare'

(ANSA) - VERONA, 29 MAR - Mimmo Di Carlo è amaro dopo il ko del Chievo. "Siamo di fronte ad una delle nostre prestazioni peggiori della stagione. Sono molto arrabbiato, domani mi farò sentire con la squadra perché queste gare non le possiamo fare.

Creiamo molto ma non sfruttiamo e alla prima occasione per gli avversari andiamo sotto. Sono arrabbiato soprattutto per come abbiamo subito il secondo e il terzo gol. Certo che ad ogni nostro fallo scatta il cartellino. Nella ripresa siamo pure rimasti in dieci. Insomma tutto da dimenticare".