Giochi 2026: Mornati, evento unico

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - ''Milano e Cortina hanno tutte le chance per poter fare un evento più unico che raro. Hanno un fascino che nell'iconografia generale non ha niente da spiegare, sono due posti fantastici e la staffetta tra queste due località è un vantaggio''. Lo dice il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, a margine del Media Day della Fisi. ''Siamo molto realisti - aggiunge Mornati -, non ha senso guardare gli altri ma dobbiamo valorizzare quello che abbiamo noi, i gioielli che abbiamo in casa. All'Italia non manca nulla, abbiamo sempre organizzato eventi fantastici soprattutto per i posti che abbiamo''. Mornati, in conclusione, è convinto ci siano ''tutti i presupposti'' per vincere la sfida con Stoccolma''.