Famiglia: Presidente Istat rinuncia a Verona

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il presidente dell'Istat, Giancarlo Blanciardo, rinuncia a partecipare al congresso mondiale delle famiglie a Verona. Lo annuncia l'Istat all'ANSA. Il presidente Blangiardo - spiega l'ufficio stampa - "a fronte del clamore che sta suscitando una sua eventuale presenza - peraltro come studioso - al congresso di Verona, ha rinunciato a partecipare al fine di evitare che una decisione del tutto personale possa essere interpretata come una decisione del presidente dell'Istat".

In giornata i lavoratori dell'Istat avevano fatto sapere che Blangiardo sarebbe stato "tra i relatori del Congresso mondiale delle famiglie" che si svolgerà tra il 29 e il 31 marzo a Verona, sottolineando che "per il ruolo che ora riveste, non può più partecipare a manifestazioni politiche esplicitamente di destra come quella di Verona, che nulla hanno di 'accademico' o 'scientifico'". (ANSA).