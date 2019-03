Giochi'26: da 1/4 visita commissione Cio

(ANSA) - MATERA, 26 MAR - Le "tematiche politiche riguardanti i rapporti col Governo e quelli sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina ai Giochi olimpici invernali 2026, anche in vista della imminente visita della Commissione di valutazione del Cio dal 1 al 6 aprile" sono state al centro della relazione fatta dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la riunione della Giunta nazionale del Coni che si è svolta per la prima volta a Matera (Capitale europea della Cultura 2019).

La Giunta ha inoltre "approvato - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa - la delibera di proposta al Consiglio nazionale della prima rimodulazione del budget Coni 2019".