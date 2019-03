Premio Scarpa a Giardini tè Dazhangshan

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Sono "I giardini del tè" di Dazhangshan, nella Cina meridionale, il luogo destinatario della 30/a edizione del Premio Internazionale "Carlo Scarpa" per il Giardino della Fondazione Benetton Studi Ricerche, di Treviso.

Lo ha stabilito il Comitato scientifico fissando per il prossimo 11 maggio la data per la consegna del riconoscimento.