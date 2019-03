Defibrillatore più piccolo al mondo

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAR - Per la prima volta in Italia è stato effettuato l'intervento di impianto del defibrillatore più piccolo del mondo, il Rivacor 5: a compiere l'impresa è stata la Divisione di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Intergrata di Verona - Ospedale di Borgo Trento, diretta dal Flavio Ribichini. Oltre al dispositivo, posto sotto la cute in regione pettorale, sono stati inseriti due appositi fili (detti elettrocateteri) nel cuore di un paziente affetto da grave cardiopatia strutturale, a rischio di aritmie pericolose per la vita.