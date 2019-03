Moda: 'volo' nella bellezza con Kraler

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - Volare restando seduti in una boutique: in occasione della 14/a edizione di Cortinametraggio, domani alle ore 11.00 la virtual reality sarà protagonista di un evento presso Franz Kraler, il department store di Cortina D'Ampezzo (Belluno) in Corso Italia 119. Il pubblico potrà vivere questa esperienza attraverso le immagini realizzate dalla West 46th Films di Alessandro Parrello: grazie all'ausilio dei visori, le persone avranno la sensazione di volare e di essere all'interno di un ambiente reale. Il tutto possibile grazie alla realtà virtuale 3D e del video mapping 3D, a testimoniare l'attenzione di Cortinametraggio verso le ultime tecnologie. In particolare, sarà possibile osservare i paesaggi di Cortina D'Ampezzo, dal Monte Cristallo al Passo delle Tre Croci, dalle piste di sci delle Tofane passando per il Lago di Misurina vivendo un'esperienza sensoriale coinvolgente, il tutto restando all'interno della boutique Kraler.