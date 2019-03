Le Beccherie Treviso 'casa del tiramisù'

(ANSA) - TREVISO, 20 MAR - L'Accademia del Tiramisù ha conferito al Ristorante Le Beccherie il titolo di locale in cui è nata la ricetta del vero Tiramisù di Treviso. "Locale storico per la ricetta del Tiramisù di Treviso" recita l'attestato che Tiziano Taffarello dell'Accademia ha dato al titolare de Le Beccherie, Paolo Lai."È uno dei dolci più famosi nel mondo -dice Taffarello - dimostrato dal fatto che tiramisù è la ricetta più cercata con Google nel 2018 dagli italiani, è la quinta parola della cucina italiana più nota all'estero, la prima per i dolci".I trevigiani hanno avuto un ruolo fondamentale nella diffusione del dolce portando con sè la ricetta quando emigrarono a metà Novecento.

"Il Tiramisù fa parte della storia di questo locale -dice Lai -: valorizziamo questo dessert nella sua ricetta più classica, quella creata nel 1970 in questo locale da Alba Campeol".

Ricetta seguita integralmente ancor oggi da Le Beccherie: mascarpone fresco e savoiardi preparati artigianalmente e messo nella forma tonda, come negli anni '70.