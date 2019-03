Giochi 2026: Malagò vede 'apertura'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Penso che dopo l'esperienza del tennis ci sarà necessariamente una dinamica di apertura rispetto a quanto avvenuto finora per ovvi motivi. Così come nei confronti di altri eventi internazionali di alcune federazioni che oggi pensano legittimamente di utilizzare lo stesso canale".

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Coni. Il riferimento è all'apertura del governo per le garanzie alle Atp Finals di tennis.