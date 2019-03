A Elena Zambon premio Leonardo

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il premio Leonardo, nell'anno del 500mo anniversario della morte del genio a cui è intitolato, va a Elena Zambon, presidente della multinazionale farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906 e presente in 20 Paesi. Il riconoscimento è stato consegnato a Palazzo Barberini alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

L'iniziativa, come ogni anno, è promossa dal Comitato Leonardo, che raccoglie primarie aziende del Paese per un fatturato complessivo pari a 360 miliardi di euro. Nel corso della cerimonia sono stati anche consegnati i premi Leonardo Qualità Italia, al pastificio La Molisana con il presidente Giuseppe Ferro, Tecnica Group con il presidente Alberto Zanatta e Venchi con il presidente e a.d. Daniele Ferrero. Il premio Leonardo International al presidente del gruppo Weichai e del gruppo Ferretti Tan Xuguang, e il premio Leonardo Start Up a Omnidermal Biomedics. (ANSA).