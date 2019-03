Arena, per 2019 in scena Aida del 1913

(ANSA) - VERONA, 19 MAR - La Fondazione Arena di Verona per la stagione lirica 2019 metterà in scena Aida, opera simbolo del suo Festival, che sarà proposta nell'edizione storica del 1913, anno del primo allestimento nell'anfiteatro, con una veste in parte rinnovata grazie al sostegno delle imprese alberghiere veronesi. La storia delle stagioni liriche areniane nasce infatti 106 anni fa, nel 1913, quando il tenore veronese Giovanni Zenatello, per celebrare il primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, ebbe l'idea di allestire un grande spettacolo d'opera in Arena, mettendo così in scena Aida, la più spettacolare opera verdiana, che ben si prestava agli spazi grandiosi dell'anfiteatro. Questa edizione della rappresentazione storica sarà firmata ancora da Gianfranco De Bosio, 94enne regista che già nel 1981 ha dato nuova vita al primo allestimento di Aida del 1913, partendo proprio dai bozzetti originali dello scenografo Ettore Fagiuoli. (ANSA).