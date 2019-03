Veneto, rorna la neve in montagna

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Sferzata di fine inverno anche sul Vento stamane, dove in montagna, fino a quote basse, si è rivista la neve. Precipitazioni quasi abbondanti sui passi, una ventina di centimetri. Anche nelle città si è percepito un deciso abbassamento della temperatura, e all'orizzonte si è presentato il tipico paesaggio d'inverno, con cime bianche a spiccare nel cielo azzurro. Anche Cortina d'Ampezzo ha rivisto la neve, una precipitazione intorno ai 5 centimetri. Mediamente - ha segnalato l'Arpav di Arabba - sono stati misurati dai 5 ai 15 centimetri di neve alle quote comprese tra i 700 e 1.500 metri di quota, tra i 15 e i 20 centimetri sui passi e nelle zone al di sopra dei 2000 metri.