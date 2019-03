Giornata Europea Gelato artigianale,prot

(ANSA) - BELLUNO, 18 MAR - Il 24 marzo sarà celebrata la terza "Giornata Europea del Gelato Artigianale" e, per l'occasione, i gelatieri hanno scelto come gusto dell'anno il tiramisù: due tradizioni dolciarie venete che hanno conquistato il mondo. Si tratta di un traguardo raggiunto nel 2012, dopo la prima richiesta avanzata all'Europarlamento nel 2009, grazie anche al lavoro dell'entourage della fiera di Longarone, sede dal 1959 della Mostra internazionale del Gelato Artigianale (Mig) e da Artglace, la confederazione dei gelatieri artigiani di 7 stati europei. Il parlamento europeo definì il gelato come "l'eccellenza tra i prodotto lattiero-caseari in termini di qualità e sicurezza alimentare". Ancora oggi è l'unica "Giornata" che l'istituzione europea dedica ad un alimento.

L'iniziativa è anche un riconoscimento per le migliaia di famiglie bellunesi partite alla volta del Centro Europa e di tutto il mondo per esportare la loro maestria. Il bellunese diede infatti i natali ai primi gelatieri.