Furti anziani: sgominata banda

(ANSA) - PADOVA 18 MAR - I carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno sgominato una banda di ladri che, spacciandosi per assistenti sociali, da novembre a oggi hanno messo a segno una decina di furti a carico di anziani soli in casa. In carcere è finita Smeralds Gurgevic 28enne di Treviso, mentre altre tre persone sono state raggiunte da obbligo di dimora e di firma alla polizia giudiziaria. Su ulteriori tre indagati continuano gli accertamenti. I furti sono stati portati a termine scegliendo con cura le vittime; anziani ultraottantenni risedenti in villette singole e isolate. Gli indagati sono riusciti a carpire la fiducia delle vittime e a introdursi in casa spacciandosi come dipendenti dei Comuni impegnati nell'assistenza anziani. Il primo furto è stato messo a segno a Veggiano nel settembre scorso. La stessa banda ha poi girato, le province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza introducendosi nelle abitazioni con le stesse modalità. L'operazione è stata coordinata dal pm Sergio Dini della Procura di Padova. (ANSA).