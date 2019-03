Giochi'26: Sala, inconcepibile soldi Atp

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - "Lo ribadisco: ritengo inconcepibile che vengano messi soldi per l'Atp e non per le Olimpiadi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della decisone del Governo di finanziare gli Atp di tennis a Torino e non la candidatura olimpica di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali 2026. A chi gli ha fatto notare che in Lombardia il Movimento 5 stelle, con il consigliere regionale Dario Violi, sarebbe favorevole a un finanziamento del Governo per la partita olimpica, Sala ha risposto: "Non lo dico da oggi, Violi è una persona seria che approfondisce le cose, che ha un giudizio personale e ponderato - ha concluso -. Non credo che debba fare niente per avere i fondi perché, se ci si mette Salvini, è lui che gestisce le cose".