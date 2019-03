(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - La Seconda Commissione consiliare permanente - presidente Francesco Calzavara (ZP), vicepresidente Andrea Zanoni (PD) -, oggi, dopo un' ultima lettura dell' articolato del PdL n. 402 della Giunta 'Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione del territorio veneto', alla presenza dell'assessore regionale Corazzari, ha dato il via libera a maggioranza alla proposta normativa, tornata dalla Prima Commissione con il parere favorevole sulla parte finanziaria.

"Questa nuova Legge - ha detto Calzavara - andrà a sostituire il Piano Casa Ter e parte quindi da quanto di buono è stato prodotto dal Piano Casa negli ultimi anni, ma che prevede anche una sua necessaria rivisitazione. L'obiettivo è quello di assicurare ai nuovi edifici la qualità architettonica all' interno delle città assieme all'efficientamento energetico degli edifici che si andranno a costruire, con una particolare attenzione rivolta all'economia circolare". "C'è anche la sfida rappresentata dai crediti edilizi da rinaturalizzazione - aggiunge - con la demolizione degli edifici ormai non più funzionali e la loro riconversione in volumi all'interno delle nostre città". "In Commissione - osserva Zanoni -, abbiamo votato contro questa legge che, fatti salvi i principi generali dei primi tre articoli, non ci convince in quanto presenta troppi punti critici. Le deroghe previste alle norme sull' urbanistica, sull'edilizia, sono davvero troppe. Non ci convince proprio avere esteso i benefit anche ai capannoni, e nemmeno l'eccessivo centralismo veneziano, in cui la Regione ora può decidere sopra la testa dei Comuni. E diciamo no, altresì, alla possibilità di ampliare gli edifici anche in zona agricola, non solo per gli agricoltori, ma anche per i semplici cittadini che possiedono un immobile in queste aree che ormai non dovrebbero essere più oggetto di sfruttamento. Di fatto, questo nuovo Piano determina una inaccettabile differenza tra quei cittadini che hanno costruito le proprie abitazioni prima, avendo quindi dovuto rispettare tutti gli oneri e le prescrizioni urbanistiche, avere le autorizzazioni comunali, e altri cittadini che invece, d'ora in poi, grazie a questa Legge Deroga, potranno costruire con troppa libertà. Si sarebbe dovuta mettere la parola fine al Piano Casa, il quale avrebbe dovuto fare fronte a situazioni emergenziali; invece, di fatto, ora viene previsto l'ampliamento, non solo per le case ma anche per i capannoni. Per tutte queste ragioni, abbiamo votato contro in Commissione".

