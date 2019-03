Tre arresti cardiaci,muore durante parto

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Una donna di 34 anni residente ad Annone Veneto (Venezia) è morta nelle prime ore di oggi all'Ospedale di Oderzo (Treviso), dopo aver partorito un bambino. Lo comunica l'Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana.

Due minuti dopo il parto, avvenuto alle ore 1.41, "vi è stata - riferisce la nota - la donna ha subito un primo arresto cardiaco con ripresa dell'attività cardiocircolatoria dopo le manovre rianimatorie. Dopo che la donna è stata portata in sala operatoria per la ricerca di un sanguinamento vaginale, alle 5.00 è avvenuto un secondo arresto cardiaco, con altro sanguinamento in più punti, che ha indotto a nuove trasfusioni di sangue. Alle 5.55, un terzo arresto cardiaco ha causato il decesso della paziente. "In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia e all'équipe sanitaria - commenta il direttore generale, Francesco Benazzi -. Nel caso la famiglia lo ritenga opportuno siamo a disposizione per fornire supporto psicologico".