Special Olympics, sport è inclusione

(ANSA) - PADOVA, 12 MAR - C'è molto della ginnastica veneta, in particolare della Blukippe di Padova, società che fa della inclusione sportiva il proprio marchio, nell'avventura che ha portato gli atleti italiani ai World Games Special Olympics di Abu Dhabi (14-21 marzo). Sulle pedane della rassegna negli Emirati Arabi andrà in scena anche un sogno: quello di Giacomo Bacelle e Veronica Paccagnella, due degli 8 atleti che rappresenteranno la ginnastica artistica italiana. Con loro il tecnico nazionale Diego Lissandron, che li segue nella 'Blukippe', assieme ai coach dello speciale Team. Blukippe porta avanti da 5 anni un progetto di inclusione sportiva, unico nel Paese per numeri e struttura, che permette l'inserimento nei 'comuni' corsi sportivi di bambini e ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale. "Giacomo e Veronica - dice Lissandron - sono straordinari, due adolescenti pieni di vita, che han voglia di giocare e divertirsi anche tramite lo sport. E il loro sport è la ginnastica artistica".