(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "43 morti, centinaia di feriti e di sfollati. E il dolore dell'intera città di Genova. Non solo avete preso i soldi da Autostrade mentre da indegni sciacalli accusavate i nostri governi. Ma ora il premier Conte taglia sorridente la torta col ponte. Non fate neanche più rabbia, fate schifo". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Partito democratico, a proposito della foto scattata ieri allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio (Verona) in cui si vede Giuseppe Conte tagliare una torta a forma di ponte.