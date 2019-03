(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Ho presentato un'interrogazione, non mi hanno risposto. Ho ricevuto minacce di querela da parte degli organizzatori del Congresso Mondiale delle Famiglie. La giornalista di 'The Vision' che aveva scritto l'articolo sul patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri al Wfc (World family congress, ndr) è stata ricoperta d'insulti. Il sottosegretario Vincenzo Spadafora aveva rilasciato un'intervista in cui sosteneva che non ci fosse alcun patrocinio al congresso. E invece avevamo ragione noi. Il logo e il patrocinio c'erano e solo ora la presidenza del Consiglio ha annunciato che lo ritirerà. A questo punto sarebbe bello se i ministri che hanno deciso di partecipare ci andassero a titolo personale e non in quanto rappresentanti di tutti gli italiani".

Così in un post su Facebook la deputata del Pd Giuditta Pini.