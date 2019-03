(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Il Pd ha sprecato un'altra occasione per tacere, mettendo in piedi una polemica strumentale e sterile nei confronti del premier Giuseppe Conte", affermano i deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. "Ma stiamo scherzando? Chiunque avrebbe capito che il logo riprodotto sulla torta era quello ufficiale di Fincantieri Infrastructure in occasione della riapertura di un sito produttivo e proprio a un evento organizzato da Fincantieri. Dunque nessun riferimento a Ponte Morandi ma sempre la solita polemica insignificante totalmente fuori luogo che viene costruita ad hoc da forze politiche come il Pd che, per intere Legislature, ha favorito proprio quei signori responsabili politicamente della tragedia di Genova", concludono i deputati.