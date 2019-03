Fontana, governo investa su Giochi 2026

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "La seduta del Consiglio dei Ministri di ieri sera ha segnato un punto di svolta anche nei confronti del grande progetto delle Olimpiadi di Cortina-Milano 2026. Cade il tabù sul finanziamento statale ai grandi eventi sportivi. E' un primo 'sì' dopo i tanti dubbi degli scorsi mesi. Anche per Veneto e Lombardia si stanno valutando gli strumenti legislativi più appropriati per sostenere le spese di investimento che i territori stanno pianificando per promuovere la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026". Così il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana dopo la firma del decreto per le finali Atp a Torino. "E' infatti interesse di tutto il Paese fare, promuovere, investire su questo progetto - aggiunge - Ora per Cortina-Milano 2026 si apre la strada a importanti stanziamenti da parte del governo, necessari alla buona riuscita dell'evento e a investimenti che andranno a beneficio dei territori, ben oltre il periodo olimpico".