Giochi '26:Sala, governo abbastanza bene

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "è abbastanza soddisfatto di quello che sta facendo" il governo per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. "La cosa che non mi soddisfa è che non mettono fondi - ha detto a margine della presentazione della Stramilano - ma a questo punto l'ho presa come una decisione e quindi ci stiamo attrezzando in termini di garanzia per arrangiarci, non mi pare nemmeno più il caso di starne a discutere. Però gli incontri coordinati dai sottosegretario Giorgetti e Valente ci sono, quindi mi pare che stiamo andando avanti bene". Sala ha poi detto che "realisticamente in questo momento il Cio guarda anche a quello che succede nella città, quindi ogni cosa che sia riportata anche dai media contribuisce all'immagine di Milano". (ANSA).