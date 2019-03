Biennale Arte, 79 artisti e 90 Paesi

(ANSA) - VENEZIA, 7 MAR - Sono 79 gli artisti invitati, tra i quali due italiani (Ludovica Carlotta, che vive a Barcellona, e Lara Favaretto), alla 58. Esposizione Internazionale d'arte della Biennale di Venezia, dal titolo "May you live in interesting time", a cura di Ralph Rugoff. La manifestazione sarà aperta al pubblico dall'11 maggio al 24 novembre, tra i Giardini della Biennale e l'Arsenale, con tre giorni di pre-apertura dall'8 al 10 maggio. Sono invece 90 le partecipazioni nazionali, con quattro Paesi presenti per la prima volta (Algeria, Ghana, Madagascar e Pakistan). Il Padiglione Italia, all'Arsenale, promosso dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e curato da Milovan Farronato, presterà tre artisti: Enrico David, Liliana Moro e Chiara Fumai. (ANSA).