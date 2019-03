Incidenti stradali: 40enne muore su A4

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAR - Un 40 enne è morto lungo la A4 in direzione Venezia. L'uomo alla guida della propria vettura stava per immettersi nell'area di servizio di Arino nel territorio di Dolo (Venezia) quando la sua auto ha tamponato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polstrada e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Coinvolto parzialmente, nel sinistro, anche un furgone. La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada.