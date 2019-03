Venezia, Zenga in uscita, arriva Cosmi

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAR - Pare già alla fine l'esperienza di Walter Zenga sulla panchina del Venezia. Dopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby con il Verona, che ha fatto precipitare la squadra in classifica, il presidente Tacopina si sarebbe espresso per un cambio di conduzione tecnica. Manca ancora l'ufficialità del club per l'esonero dell'ex 'Uomo ragno'. In pole position come nuovo allenatore del Venezia c'è Serse Cosmi, tecnico specializzato in operazioni salvezza.